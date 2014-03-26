Яценюк рассказал, когда Украина получит первый транш финпомощи от ЕС

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине, общий объем которой составляет 1,6 млрд евро, может поступить уже в течение двух месяцев – после подписания соглашения о программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Наши европейские партнеры приняли решение о выделении 1,6 млрд. евро. Это 2 млрд долл. И на протяжении двух месяцев, после подписания соглашения с МВФ, первый транш может поступить», - сказал премьер.

Миссия МВФ работает в Украине с 4 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров сейчас в правительстве проходят завершающие переговоры правительственной делегации во главе с премьер-министром с миссией МВФ.

Ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта и министр финансов Александр Шлапак отмечали, что окончательное решение о программе сотрудничества будет принято сегодня, 26 марта, в крайнем случае – завтра, 27 марта. Ориентировочный объем финансирования, по оценкам Минфина, составит 15-20 млрд долл.

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