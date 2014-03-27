S&P ухудшило до "негативного" прогноз "Газпрома", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа"
03:13, 27 марта 2014Финансы
0
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз по рейтингам ряда крупнейших российских компаний со "стабильного" на "негативный", в том числе "Газпрома", "Роснефти", "Транснефти", "ЛУКОЙЛа", РЖД и ВЭБа
Standard & Poor's понизило прогноз по рейтингам российских госкомпаний и банков / uk.wikipedia.org
При этом S&P подтвердило кредитные рейтинги компаний. Так, долгосрочные кредитные рейтинги РЖД, ВЭБа, "Газпрома", "Роснефти", ТНК-ВР, "ЛУКОЙЛа" и Федеральной пассажирской компании подтверждены на уровне "BBB", "Транснефти" - "ВВВ+", передает ИТАР-ТАСС.
Изменение прогноза по рейтингам произошло в связи с аналогичным понижением прогноза по кредитным рейтингам России 20 марта со "стабильного" на "негативный".
Дальнейшие действия по рейтингам компаний будут зависеть от изменения суверенных рейтингов России, отмечает S&P.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter