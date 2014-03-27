S&P ухудшило до "негативного" прогноз "Газпрома", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа"

При этом S&P подтвердило кредитные рейтинги компаний. Так, долгосрочные кредитные рейтинги РЖД, ВЭБа, "Газпрома", "Роснефти", ТНК-ВР, "ЛУКОЙЛа" и Федеральной пассажирской компании подтверждены на уровне "BBB", "Транснефти" - "ВВВ+", передает ИТАР-ТАСС.

Изменение прогноза по рейтингам произошло в связи с аналогичным понижением прогноза по кредитным рейтингам России 20 марта со "стабильного" на "негативный".

Дальнейшие действия по рейтингам компаний будут зависеть от изменения суверенных рейтингов России, отмечает S&P.