Сегодня МВФ огласит свое решение о предоставлении финансовой помощи Украине

Об этом передает Reuters со ссылкой на близкий к переговорам источник.

Он также сообщил, что о результатах переговорах будет объявлено на конференции, которая состоится утром 27 марта, пишет РБК.

Пакет финансовой помощи имеет ключевое значение для современной украинской экономики.

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Как отмечают эксперты, сообщение главы "Нефтегаза Украины" о повышении цен на газ на 50% с мая с.г. также свидетельствует о том, что новые власти Украины договариваются с МВФ, который ранее неоднократно призывал ввести данную меру.

Власти Украины ранее претендовали на получение от МВФ от $15 млрд до $20 млрд, при этом первый транш кредитной помощи может быть получен уже в апреле с.г.