Кабмин внес в ВР законопроект об изменениях в бюджет на 2014 год

Соответствующий законопроект под № 4575 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

На данный момент текст документа отсутствует.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины предлагает внести изменения в бюджет на 2014 год и увеличить доходную часть на 29 млрд грн и сократить расходы на 23 млрд грн.