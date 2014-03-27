Кабмин внес в ВР законопроект об изменениях в бюджет на 2014 год

08:38, 27 марта 2014
Финансы
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Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год". 

Рада / 0629.com.ua

Соответствующий законопроект под № 4575 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

На данный момент текст документа отсутствует.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины предлагает внести изменения в бюджет на 2014 год и увеличить доходную часть на 29 млрд грн и сократить расходы на 23 млрд грн.

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