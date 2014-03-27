Глава российского Минфина: пока нет смысла отказываться от Visa и MasterCard

России пока нет смысла отказываться от американских платежных систем, несмотря на недавние решения Visa и MasterCard, которые на несколько дней прекращали обслуживание карт нескольких российских банков.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", пишут Вести Экономика.

"Мы считаем, что пока нет серьезных оснований говорить, что мы должны отказываться от действующих расчетных систем, в первую очередь Visa и MasterCard. Но параллельно мы начинаем больше внимания уделять созданию собственной расчетной системы", - сказал он.

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"Вместе с банками готовим соответствующие предложения. Они будут реализовываться в ближайшее время", - сказал он.

По словам Силуанова, в случае создания новая платежная система будет работать в пределах РФ.

Как сообщал УНИАН, международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты некоторых банков в соответствии с решением Минфина США. Среди первых пострадавших - клиенты банков АКБ "Россия", "Собинбанк", "Инвесткапиталбанк", СМП Банк, "Финсервис" и другие.

Эти российские кредитные организации внесены в так называемый лист Specially Designated Nationals List - список граждан и компаний, к которым применяются санкции США. Включение в этот список означает блокировку всех американских активов банков и запрет на осуществление всех операций по любым зарубежным счетам. Кроме того, существует "правило 50%", в соответствии с которым под санкции подпадают все организации, в которых фигурант перечня Минфина США владеет от 50% акций.

Центральный банк РФ сделал заявление, что при необходимости окажет поддержку банку «Россия», а санкции США не повлияют на его финансовую устойчивость.

В Госдуме заявили, что что РФ может отказаться от услуг Visa и MasterСard и перейти на собственные платежные системы.