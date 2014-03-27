МВФ готов дать Украине до $18 млрд кредита

Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл., заявил на брифинге в Национальном банке глава миссии МВФ в Украине Николай Георгиев.

«Миссия завершила свою работу в Киеве, и я хочу поблагодарить руководство Нацбанка и правительство Украины за конструктивную работу. Миссия достигла понимания с руководством Украины по программе реформ, которые могут быть поддержаны двухлетней программой stand-by, – сказал Георгиев. – Программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет, из них собственно помощь от МВФ может составить 14-18 млрд долл.».

По словам Георгиева, теперь программу сотрудничества должен одобрить совет директоров фонда, а первый транш может прийти в Украину уже в апреле при условии, что Украина за это время выполнит ряд экономических условий, а именно – стабилизирует экономику, а также продолжит реформирование монетарной политики в части следования гибкому курсу гривни.

Напомним, глава НБУ Степан Кубив заявил, что меморандум о сотрудничестве в рамках двухлетней программы кредитования экономики Украины будет подписан в Вашингтоне в первой половине апреля.





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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – после назначения нового состава правительства. В течение 2013 года в Украине работали две технические миссии МВФ, которые выполняли скорее оценочную функцию – решение о финансировании экономики Украины по итогам работы обеих миссий так и не было принято.

В декабре 2013 года специалисты фонда отмечали, что макроэкономическая политика, проводимая на тот момент властями Украины, усиливала значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляла рецессию.

По мнению экспертов МВФ, Украине требовалась фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. Власти Украины должны были провести существенные реформы в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования, а также предпринять ряд мер по улучшению делового климата.

