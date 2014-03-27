Межбанк открылся ростом доллара до 11,30

В четверг, 27 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок до 11,1000/11,3000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 15,2770/15,5545.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3117/0,3173.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3761/63 (среда - 1,3819/21).

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 марта, к закрытию торгов на межбанковском рынке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,1500/11,2800 грн/долл. по сравнению с 11,1000/11,3500 грн/долл. на 12:00.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.