Украина и МВФ подпишут меморандум в апреле - глава Нацбанка

Меморандум о сотрудничестве в рамках двухлетней программы кредитования экономики Украины будет подписан в Вашингтоне в первой половине апреля, сообщил УНИАН глава Национального банка Украины Степан Кубив.

«Меморандум подпишем в первой половине апреля в Вашингтоне», - сказал Кубив.

Ранее глава миссии Международного валютного фонда, которая работала в Украине с 4 марта, Николай Георгиев заявил, что МВФ готов предложить Украине двухлетнюю программу сотрудничества stand by с объемом кредитования 14-18 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – после назначения нового состава правительства. В течение 2013 года в Украине работали две технические миссии МВФ, которые выполняли скорее оценочную функцию – решение о финансировании экономики Украины по итогам работы обеих миссий так и не было принято.

В декабре 2013 года специалисты фонда отмечали, что макроэкономическая политика, проводимая на тот момент властями Украины, усиливала значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляла рецессию.

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По мнению экспертов МВФ, Украине требовалась фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. Власти Украины должны были провести существенные реформы в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования, а также предпринять ряд мер по улучшению делового климата.