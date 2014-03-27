Общий объем госдолга Украины превышает 800 млрд гривень и составляет 53% ВВП - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Общий объем сегодняшнего долга превышает 800 млрд грн и практически дошел до критического уровня. Критический уровень, согласно требованиям ЕС, составляет 60% госдолга по отношению к ВВП. Мы уже добрались до 53%», - сказал он.

При этом премьер подчеркнул, что в 2011 году соотношение госдолга к ВВП составляло 36%, а за последние три года долги Украины перед иностранными и внутренними кредиторами выросли вдвое.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте)

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.