Кабмин вместо налогообложения депозитов введет налог на богатство

Кабинет министров Украины не будет вводить налог на проценты по банковским вкладам в текущем году, однако заменить этот налог прогрессивной шкалой ставок налогов в размере до 25% с доходов, превышающих 300 тыс. грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Правительство предлагает ввести налог на богатых. Мы рассматривали несколько вариантов, в том числе один из вариантов – налогообложение доходов с депозитов, – сказал премьер-министр. – Что происходит в стране? Есть депозит, его поставили в банк, банк выплачивает пассивный доход 25% годовых. С этого дохода не платит никто никаких налогов. И если пассивная ставка 25%, то какая реальная ставка будет в экономике? 40! Логично?» - сказал глава правительства, объяснив такой разбег в цифрах тем, что, выплачивая такой пассивный доход, банк должен на чем-то зарабатывать.

«Понятно, что это недопустимо. Но в текущих условиях ввести налогообложение доходов от пассивных операций в банковских учреждениях означает то, что это тоже будет использовано, будут предлагать забирать депозиты. Поэтому мы приняли решение в текущем году не вводить налогообложение доходов с банковских вкладов», - подчеркнул Яценюк.

В то же время, в качестве компенсации Кабмин, по словам главы правительства, предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения общей суммы доходов. «Что мы предлагаем? Мы предлагаем фактически введение прогрессивной шкалы на доходы граждан. Тот, кто будет зарабатывать более 300 тыс. грн, будет платить налог в размере 20%. Тот, кто зарабатывает более 500 тыс. грн, – 25%. Речь идет о налогообложении в целом по стране более 300 тыс. граждан Украины», – отметил Яценюк.

По его словам, эти граждане владеют финансовым ресурсом, который составляет 60% от общих активов Украины. «Поэтому правительство обращается со следующим – 1,7% богатых украинцев должны заплатить налоги для того, чтобы 98% украинцев почувствовали, что в стране пришло время социальной справедливости», – сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в середине марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства предложил облагать налогом доходы с депозитов, объем которых превышает 50 тыс. грн, для решения вопроса социальной справедливости.

20 марта Минфин сообщил, что правительство будет настаивать на введении налога на доходы по депозитам граждан, при этом предлагая повысить минимальный порог вклада, доходы по которому будут облагаться налогом, до 100 тыс. грн в одном финансовом учреждении.

На текущий момент в Украине доходы, полученные в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, выплачиваемые плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам, облагаются налогом по ставке 15%, если объем доходов не превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, и 17% – если превышает.