«Нафтогаз», «Укрзализныця» и «Укравтодор» должны кредиторам 140 миллиардов

Долг НАК «Нафтогаз Украины», Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укразлизныця») и Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») перед кредиторами составляет 140 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Общие долги НАК «Нафтогаз Украины», кроме 33 миллиардов гривень (дефицит компании в 2014 году - УНИАН), перед кредиторами составляют сумму 7,7 миллиарда долларов на сегодняшний день, а это почти 85 миллиардов гривень... Компания «Укравтодор» привлекла и не вернула в целом 37 миллиардов гривень... «Укрзализныця» взяла кредиты и не вернула дополнительно на 24 миллиарда... Общая сумма - 140 миллиардов гривень», - заявил Яценюк.

По его словам, эти три ключевых государственных монополии находятся в фактически неплатежеспособном состоянии.

В то же время он сообщил, что данные о долгах других крупных украинских госпредприятий еще находятся в стадии аудита.

«Сейчас я не могу вам дать окончательной картины по всем другим государственным компаниям. Нам просто не хватило времени для того, чтобы провести аудит сотен государственных компаний, куда назначали руководство, где брали и разворовывали эти кредиты, которые привлекались под государственные гарантии», - сказал Яценюк.

«То есть мы можем смело сейчас заявить о том, что фискальный дефицит, который состоит из фискального разрыва в размере 289 млрд грн, и квазифискального дефицита, который состоит из долгов государственных компаний, уже перевалил за 500 млрд грн», - добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада с третьей попытки включила в повестку дня законопроекты о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине (№4576), а также о внесении изменений в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2014 год” (№4575).

Выступая в парламенте, премьер Яценюк сразу же заявил, что экономика страны находится в катастрофическом состоянии, уточнив, что общий объем фискального разрыва в Украине в 2014 году составляет 289 млрд грн.

Для предотвращения банкротства Украины премьер призвал принять пакет антикризисных мер, включающий сокращение доходов и расходов госбюджета на текущий год.

По словам Яценюка, в случае принятия Верховной Радой пакета антикризисных мер, Украина сможет рассчитывать на внешнюю финансовую поддержку пакета реформ в объеме 13,6 млрд долл.

Ранее глава миссии МВФ в Украине Николай Георгиев заявил, что Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл.

