Украине в этом году не хватает для выживания почти 300 млрд гривень

Общий объем фискального разрыва в Украине в 2014 году составляет 289 млрд грн, из которых 71,6 млрд грн приходится на дефицит госбюджета и 34 млрд грн – на завышенные доходы госбюджета, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Общий объем фискального разрыва, или тех средств, которых не хватает стране для выживания, составляет 289 млрд грн. Вдумайтесь! В стране 289 млрд грн нет, чтобы покрыть дефицит», - сказал Яценюк.

По его словам, фискальный дефицит страны превышает 500 млрд грн.

Яценюк отметил, что общий объем фискального разрыва состоит из дефицита госбюджета в размере 71,6 млрд грн, а также «надутых» доходов госбюджета Украины — 34 млрд грн.

Читайте такжеОбщий объем госдолга Украины превышает 800 млрд гривень и составляет 53% ВВП - Яценюк

«Общая цифра дефицита бюджета 71,6 млрд грн. Также это так называемые надутые доходы госбюджета Украины, которые предлагались правительством Азарова и которые невозможно выполнить, так как были неадекватные макропоказатели. Страна падала, а они показывали, что в экономике был рост. Общая сумма таких средств оставляет 34 млрд грн», - сказал премьер-министр.

Читайте также«Нафтогаз», «Укрзализныця» и «Укравтодор» должны кредиторам 140 миллиардов