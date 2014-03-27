Эксперты негативно оценивают налоговые инициативы правительства

Если законопроекты будут поддержаны в парламенте, они вступят в силу уже с 1 апреля 2014 г. (ряд положений по налогообложению физлиц и по акцизам – с 1 июля 2014 г.).

Законопроекты предлагают резкое повышение ставок акциза (в среднем на 25-42%), транспортного сбора, платы за земельные участки, экологических платежей, сборов за пользование радиочастотным ресурсом и недрами. Также предложено отказаться от снижения ставок НДС и налога на прибыль, закрепив их соответственно на уровне 20% и 18%.

Кроме того, вводится пенсионный сбор на покупку иностранной валюты, налог на проценты от банковских депозитов, обнуляются льготы по НДС на первую поставку лекарств. Экспортерам зерна не будут возмещать НДС, а производителей ювелирных изделий лишат права работать на упрощенной системе налогообложения.

- Украинская экономика сейчас находится в фазе спада. У нас колоссальный дефицит госбюджета – почти 9% ВВП. Поэтому украинское правительство ищет дополнительные источники пополнения бюджета. Но я не уверен, что предложенные механизмы (повышение акцизов, транспортного сбора и т.п.) помогут существенно увеличить доходы госбюджета. Тут есть целый ряд рисков, связанных с тем, что это может тенизировать целые сектора экономики. Например, резкое увеличение акцизов на табак или алкоголь может еще больше загнать в тень эти рынки. Также есть вопросы по поводу того, что правительство пытается ввести эти инициативы прямо сейчас. А согласно нормам Налогового и Бюджетного кодексов, они могут вступить в силу не ранее 1 января 2015 г. – отметил директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Олег Устенко.

Финансовый аналитик Марьян Заблоцкий также негативно оценивает налоговые инициативы правительства.

- Во-первых, правительство начало не с сокращения затрат бюджета, а с повышения доходов. Т.е. не было детальной инвентаризации бюджетных дыр, через которые продолжают вытекать государственные ресурсы. Во-вторых, предложено поднять налоги на финансовые операции, что негативно отобразится на инвестиционном климате. В-третьих, они вводят дискриминационные нормы по отдельным отраслям. Например, предлагают не возмещать НДС именно по экспорту зерна – фактически вводят экспортную пошлину на зерно. Не было никакого предварительного обсуждения поданных инициатив – ни с представителями бизнеса, ни в стенах парламента – напоминает Марьян Заблоцкий.

Напомним, ранее ведущие бизнес-ассоциации Украины – в частности, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Американо-украинский бизнес-совет, Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины», Ассоциация ювелиров Украины и др. – также раскритиковали налоговые инициативы правительства и посоветовали отложить их на более поздний срок.