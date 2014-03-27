Яценюк: общий объем внешней поддержки реформ в Украине составит $13,6 млрд

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Общий пакет поддержки экономики составит 13,6 млрд долларов, если этот пакет будет принят», - отметил Яценюк.

При этом премьер-министр уточнил, что 2 млрд долл. на макроэкономическую помощь Украине предоставит Европейский Союз и по 1 млрд долл. — США и Всемирный банк.

Также 200 млн долл. предоставит правительство Канады, по 100 млн долл. — правительства Японии и Польши, 200 млн долл. – Всемирный банк на проектную деятельность.

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Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить Украине на различные проекты 200 млн долл., Европейский инвестиционный банк - 170 млн долл. и Международная финансовая корпорация - 400 млн долл.

Выступая с трибуны Верховной Рады, Яценюк также сообщил о том, что правительство договорилось о сохранении такого инструмента, как предоставление кредитов на инвестиционные проекты под госгарантии. На эти цели, по его словам, будет выделено 25 млрд грн.

«Эти деньги мы сможем выдавать под агропромышленный и индустриальный секторы», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада с третьей попытки включила в повестку дня законопроекты о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине (№4576), а также законопроект о внесении изменений в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2014 год” (№4575).

Выступая в парламенте, премьер Яценюк сразу же заявил, что экономика страны находится в катастрофическом состоянии, уточнив, что общий объем фискального разрыва в Украине в 2014 году составляет 289 млрд грн.

Для предотвращения банкротства Украины премьер призвал принять пакет антикризисных мер, включающий сокращение доходов и расходов госбюджета на текущий год.

Ранее глава миссии МВФ в Украине Николай Георгиев заявил, что Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл.