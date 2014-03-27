ЕБРР увеличит объем инвестиций в Украину до 1 млрд евро в год

«ЕБРР планирует инвестировать около 1 млрд евро в год в течение ближайших нескольких лет, значительно повышая свои инвестиции с диапазона 550-750 млн евро, которые были предусмотрены ранее в 2014 году», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, увеличение предусмотрено в контексте реакции международного сообщества, в том числе объявленного сегодня соглашения Украины с Международным валютным фондом.

Банк также планирует вернуться к кредитованию проектов в государственном секторе экономики в рамках международной экономической поддержки Украины. Кредитование в госсекторе будет включать в себя крупные инфраструктурные проекты, которые имеют решающее значение для восстановления экономики страны.

Кроме того, ЕБРР планирует активно работать в корпоративном и финансовом секторах, а также обеспечить финансирование проектов по энергоэффективности.

«Банк будет стремиться к расширению финансирования малых и средних предприятий и открыть новый офис во Львове, чтобы усилить свою поддержку этого важнейшего сегмента экономики Украины», - говорится в сообщении.

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По мнению ЕБРР, поддержка Украины со стороны международного сообщества, а также реализация экономических и структурных реформ должны помочь вернуть страну к экономической стабильности и росту.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. При этом отмечалось, что сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация».

Справка УНИАН. ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов и кредиторов Украины, участником широкого спектра проектов как в государственном, так и в частном секторе Украины. В 2013 году банк профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года.