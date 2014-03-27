Украинцам хотят вернуть пенсионный сбор при покупке валюты

Кабинет Министров Украины предлагает возобновить действие пенсионного сбора по ставке 0,5% при покупке юридическими и физическими лицами безналичной и наличной иностранной валюты.

Об этом говорится в проекте закона №4575 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год” зарегистрированном в парламенте 27 марта.

«Восстановить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по ставке 0,5% при осуществлении операций по купле юридическими и физическими лицами иностранной валюты в безналичной и наличной форме», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что восстановление пенсионного сбора приведет к увеличению доходов специального фонда государственного бюджета на 9,1 млрд грн, которые будут направлены в Пенсионный фонд Украины на выплату пенсий.

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Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины в июне 2013 года предлагало ввести в Украине сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по ставке 1% от объекта налогообложения при осуществлении покупки иностранной валюты в безналичной форме, опубликовав соответствующий законопроект на официальном сайте, однако инициатива не была поддержана.