Яценюк: без принятия антикризисного пакета Украину ожидает дефолт

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе выступления в парламенте в четверг.

"Первое: мы прогнозируем падение ВВП на 3%, и это будет только в том случае, если мы примем пакет, предложенный правительством. Если данные законы приняты не будут, мы прогнозируем дефолт и минус 10% ВВП. Второе: мы реально оцениваем ситуацию по инфляции, в текущем году уровень инфляции будет составлять от 12% до 14%", - сказал Яценюк.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №4575 о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, зарегистрированному в парламенте 27 марта, обновленный реалистичный прогноз макроэкономических показателей, который является максимально приближенным к оценкам Международного валютного фонда, предусматривает объем номинального ВВП на уровне 1,524 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" предусматривает номинальный ВВП по итогам 2014 года на уровне 1,695 трлн грн, рост реального ВВП - 3%. В то же время, ведущие мировые рейтинговые агентства, а также Международный валютный фонд прогнозировали рост ВВП Украины на уровне не более 1%. Госбюджет-2014 рассчитан, исходя из уровня инфляции в пределах 8,3%.