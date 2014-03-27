Дефицит госбюджета и бюджета «Нафтогаза» может достичь 10% ВВП

Международный валютный фонд прогнозирует рост общего дефицита государственного бюджета и бюджета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на уровне 10% ВВП в случае, если в стране не будут проведены реформы в энергетическом секторе. Об этом говорится в заявлении Фонда, текстом которого располагает УНИАН.

«В 2013 году правительство накопило существенную задолженность по финансированию расходов. В 2013 году дефицит государственной компании «Нафтогаз Украины», обусловленный резким ростом объемов продажи газа по ценам ниже себестоимости, составил почти 2% ВВП. Если не предпринять необходимых мер, то объединенный дефицит государственного бюджета и НАК «Нафтогаз Украины» в 2014 году вырастет до уровня более 10% ВВП», - говорится в заявлении фонда.

По мнению специалистов фонда, реформы в энергосекторе представляют собой неизбежное повышение тарифов на газо и теплоснабжение с одновременным внедрением программы защиты малоимущих. «Со временем необходимо также сосредоточиться на мерах по улучшению прозрачности финансовых счетов НАК «Нафтогаз Украины» и реструктуризации компании с целью уменьшения ее расходов и повышения ее эффективности», - говорится в заявлении Фонда.

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Ранее новый глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отмечал, что дефицит НАК по итогам 2014 года составит около 80 млрд грн при условии дружественных отношений с «Газпромом» и стопроцентных расчетов всех потребителей за газ.

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