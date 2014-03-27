ЕС готов дать Украине 1,6 млрд евро как можно скорее

Европейский Союз приветствует достижение договоренности между Международным валютным фондом и Украиной о выделении Фондом кредита в размере 14-18 млрд долларов и готов со своей стороны предоставить Украине 1,6 млрд евро как можно скорее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Саймон О’Коннор на брифинге для журналистов.

"Мы приветствуем договоренность, объявленную МВФ этим утром, о кредите stand by для Украины, который должен быть рассмотрен исполнительным Советом МВФ в апреле. ЕС играет роль в международных усилиях относительно международной финансовой помощи. Комиссия начинает переговоры с украинской властью относительно согласования Меморандума о взаимопонимании, который определит условия предоставления кредита ЕС, отвечающие условиям МВФ", - сказал О’Коннор.

"Эта политика направлена на стабилизацию и реформирование украинской экономики, чтобы было ее устойчивое выздоровление. Во время наших дискуссий с украинским правительством мы услышали о его настроенности на реформы. Меморандум о взаимопонимании должен быть обсужден в ближайшие дни, чтобы первые деньги были выделены как можно скорее", - сказал пресс-секретарь.

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ЕС ранее уже решил выделить Украине 610 млн евро как кредит stand by, а на прошлой неделе принял решение добавить к этой сумме еще 1 млрд евро. Выделение этих средств было поставлено в зависимость от достижения соглашения между МВФ и Украиной.

О’Коннор отметил, что выделение кредита ЕС для Украины должно еще быть утверждено Европейским советом, но надеется на скорейшее утверждение. По его словам, 1 млрд евро, о чем было объявлено на прошлой неделе, будет выделяться двумя траншами с июня. Ранее представители ЕС сообщали, что 610 млн. евро будут выделяться тремя траншами сразу после того, как в Украину поступят первые средства от МВФ.

Всего пакет помощи Украине от ЕС составляет 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, Европейский банк реконструкции и развития выделит 5 млрд єрво, а еще 3 млрд евро поступят от Европейского инвестиционного банка.