Доллар на межбанке остановился на 11,30 грн

В четверг, 27 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,1500/11,3000 грн/долл. по сравнению с 11,2000/11,3500 грн/долл. на 12:00, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 15,3470/15,5595 грн/евро по сравнению с 15,4060/15,6185 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3740/1,3795.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3147/0,3203 грн/рубль против 0,3146/0,3188 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6265 (+0,1765).

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,1500/11,2800 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 15,3820/15,5670 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3130/0,3158 грн/рубль.