Мобильным операторам могут вдвое повысить плату за частоты
Ранее крупнейшие украинские мобильные операторы неоднократно выступали против повышения ставок сбора
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде повысить ставки сбора за использование радиочастотного ресурса (РЧР) в 2 раза.
Это предусмотрено в законопроекте №4576 о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине, зарегистрированном в парламенте сегодня, 27 марта, и размещенном на сайте Верховной Рады.
«Реализация указанного акта предоставит возможность получения дополнительных поступлений в сводный бюджет», - сказано в пояснительной записке к документу.
Согласно сравнительной таблице к законопроекту, ставка налога за сотовую связь для мобильных операторов вырастет с 10,2 тыс. грн до 20,4 тыс. грн за 1 МГц полосы в месяц.
Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшие украинские мобильные операторы «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» (life:)) неоднократно выступали против повышения ставок сбора за пользование радиочастотным ресурсом. По мнению операторов, государственный бюджет страны «необходимо наполнять за счет выдачи лицензий на развитие новых поколений связи, а не за счет повышения ставок на РЧР». Кроме того, в компаниях отмечали, что увеличение ставок приведет к повышению цен на связь для абонентов.