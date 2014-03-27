Мобильным операторам могут вдвое повысить плату за частоты

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде повысить ставки сбора за использование радиочастотного ресурса (РЧР) в 2 раза.

Это предусмотрено в законопроекте №4576 о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине, зарегистрированном в парламенте сегодня, 27 марта, и размещенном на сайте Верховной Рады.

«Реализация указанного акта предоставит возможность получения дополнительных поступлений в сводный бюджет», - сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно сравнительной таблице к законопроекту, ставка налога за сотовую связь для мобильных операторов вырастет с 10,2 тыс. грн до 20,4 тыс. грн за 1 МГц полосы в месяц.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшие украинские мобильные операторы «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» (life:)) неоднократно выступали против повышения ставок сбора за пользование радиочастотным ресурсом. По мнению операторов, государственный бюджет страны «необходимо наполнять за счет выдачи лицензий на развитие новых поколений связи, а не за счет повышения ставок на РЧР». Кроме того, в компаниях отмечали, что увеличение ставок приведет к повышению цен на связь для абонентов.

