Расходы госбюджета планируют урезать на 24 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает увеличить объем доходной части государственного бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сократить расходы на 23,8 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе выступления в парламенте в четверг.

“На первом этапе нам необходимо сократить фискальный разрыв на 48,5 млрд грн. Мы разделили это на две части. Первое – это увеличение доходов государственного бюджета на 24,7 млрд грн и второе – это уменьшение расходов государственного бюджета, в том числе за счет сокращения социальных программ на 23,8 млрд грн”, - сказал он.

Согласно проекту закона №4575 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, зарегистрированном в парламенте 27 марта, доходы госбюджета на 2014 год определены на уровне 372,9 млрд грн, расходы — 437,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает доходы госбюджета на 2014 год на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

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