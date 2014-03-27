Хомутынник: Комитет не будет рассматривать антикризисные законопроекты Кабмина

"Такого в истории украинского парламентаризма еще не было. Проекты законов, суть которых на 90% касается налоговой политики, не были даже поданы на рассмотрение в профильный комитет. Предложения по предотвращению дефолта должны обсуждаться в комитетах и с фракциями, иначе они приведут к обратному эффекту", - сообщает глава Комитета Виталий Хомутынник.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" (№ 4576). За счет новаций правительство планирует привлечь в бюджет дополнительно 25 млрд гривен до конца 2014 года.

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