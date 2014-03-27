Комитет рекомендует Раде принять поправки к госбюджету лишь в первом чтении

Бюджетный комитет Верховной Рады будет рекомендовать народным депутатам рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2014 год только в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комитет принял на своем заседании 27 марта.

«Рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект № 4575 (о внесении изменений в бюджет - УНИАН) за основу с сокращенными сроками подготовки изменений по второму чтению», - озвучил решение глава комитета Евгений Геллер.

При этом он отметил, что соответствующее решение комитета было принято в связи со множественными замечаниями, высказанными нардепами. В частности, больше всего претензий парламентарии высказали по финансированию программ в сфере охраны здоровья, а также финансированию Министерства обороны и МВД.

Ранее изменения в бюджет представил премьер-министр Арсений Яценюк. По предложению правительства, изменения в госбюджет предлагалось принять в первом чтении и в целом.