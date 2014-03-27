Украина может получить первый транш помощи от ЕС в мае - еврокомиссар

Европейский союз может ускорить выделение Украине первого транша помощи в размере 100 млн евро и предоставить его еще до запланированных на конец мая президентских выборов вместо начала июня.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам бюджета и финансового планирования Януша Левандовского.

Комиссар отметил, что с просьбой ускорить выделение средств обратился к представителям ЕС глава украинского правительства Арсений Яценюк на вчерашней встрече в Киеве.

"Речь не только о выборах, но о проблемах рейтинга и обслуживания долгов", - сказал Левандовский.

Он также отметил, что на вчерашней встрече был согласован план поддержки Евросоюзом украинского правительства, который, в частности, предусматривает возможность реверсных поставок газа из ЕС в Украину, отмену европейских пошлин на 371 позицию промышленных и сельхозтоваров и ускорение внедрения безвизового режима для украинцев.

Комиссар не исключил, что граждане Украины смогут приезжать в Евросоюз без виз уже в 2015 году, напомнив, что для этого необходимо внедрить биометрические паспорта.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Евросоюз задекларировал готовность увеличить размер помощи для Украины с ранее утвержденных 610 млн евро на 1 млрд евро, а первый транш должен был быть выделен в июне этого года.

Всего пакет помощи Украине от ЕС составляет 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, Европейский банк реконструкции и развития выделит 5 млрд евро, а еще 3 млрд евро поступят от Европейского инвестиционного банка.

Глава украинского правительства Арсений Яценюк заявил сегодня в Верховной Раде, что Украине угрожает дефолт, если парламент не поддержит реформ, которых, среди прочего, требует МВФ для выделения Украине кредита на 14-18 млрд долл.

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