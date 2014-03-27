Из-за санкций Путин решил создать собственную платежную систему

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на встрече с членами Совета федерации.

«Почему нам этого не делать? Обязательно надо делать, и мы будем это делать. Очень жаль, что некоторые компании приняли решения об известных ограничениях», - сказал Путин.

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Он сообщил, что Центральный банк РФ сейчас над этим активно работает вместе с правительством.

«Это потребует определенного времени, но в таких странах, как Япония, Китай, эти системы работают, работают очень успешно. Они изначально начинались как исключительно национальные, замкнутые исключительно на свой рынок, на свою территорию, на свое население. А сейчас постепенно приобретают все больше и больше популярности», - отметил Путин.

Он отметил, что японская система начиналась как национальная, а сейчас почти в 200 странах действует.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Министерство финансов США опубликовало список росиян, в отношении которых введены экономические санкции. Санкционный список включает в себя 20 человек, среди которых близкие к Путину бизнесмены, высокопоставленные сотрудники администрации Кремля и банк «Россия». После этого международные платежные системы Visa и MasterCard заморозили операции по картам банка «Россия».