В Украине могут оставить три ставки налога с доходов

Кабинет министров Украины после консультаций с парламентскими группами и фракциями согласился с рядом поправок парламентариев и предложил Раде повысить порог налогообложения доходов и оставить три ставки налога, включая базовую ставку в 15%.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил министр финансов Александр Шлапак.

«Мы решили оставить три ставки: базовая ставка 15%; затем 500 тыс. и более – 20%; миллион (гривень доходов – УНИАН ) и более – 25%», - сказал Шлапак.

Ранее, представляя изменения в налоговое законодательство, премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагал ввести прогрессивную шкалу налогообложения и облагать налогом доходы граждан в объеме 300 тыс. по ставке 20% и от 500 тыс. – по ставке 25%.

Базовая ставка налога с доходов в 15% является действующей на текущий момент. По такой ставке облагаются доходы, размер которых не превышает десятикратный размер минимальной заработной платы. Размер доходов, который превышает такой размер, облагается по ставке 17%.