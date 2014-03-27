Рада приняла изменения в госбюджет-2014

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 228 из 340 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов).

От Партии регионов и КПУ не проголосовал ни один из депутатов.

Закон также предполагает увеличение предельного размера госдолга по итогам 2014 года на 78,6 млрд грн - до 664 млрд грн, и сокращение предоставления государственных гарантий вдвое – до 25 млрд грн.

Кроме того, закон замораживает ключевые социальные показатели – прожиточный минимум – на уровне 1176 грн, и минимальную зарплату – на уровне 1218 грн.

Закон также предусматривает введение пенсионного сбора с безналичных операций по покупке-продаже иностранной валюты, а также предоставление права Кабинету министров Украины выпустить гособлигации на 33 млрд грн в обмен на допэмиссию акций НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, закон предусматривает отказ от планового увеличения в 2014 году уставного капитала НАЭК «Энергоатом» на 1,614 млрд грн, за счет чего планировалось финансировать повышение безопасности АЭС Украины, и предусматривает сокращение численности госслужащих на 10%.

Согласно дополнениям к закону, под сокращение также попали статьи финансирования практически всех министерств и ведомств. В частности, сокращено финансирование Администрации президента - на 177 млн грн, Главного управления делами - на 108 млн грн, Секретариата Кабинета министров - на 31 млн грн, Государственной судебной администрации - на 218 млн грн., органов прокуратуры - на 137 млн грн, МВД - на 704 млн грн, Госпогранслужбы - на 95 млн грн, Минагрополитики - 1,9 млрд грн, Минобороны - на 464,8 млн грн, Минздрава - на 1,2 млрд грн. Также сокращены расходы на Минэкономразвития (84 млн грн), МИД (31 млн грн), Минэнергоугля (5,3 млрд грн), Минкультуры (96 млн грн), Минобразования (792 млн грн).

Во время обсуждения законопроекта премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что документ не является идеальным и наверняка потребует внесения изменений. «Но надо запустить процесс, и тогда мы 24 часа в сутки семь дней в неделю будем собираться и проговаривать необходимые изменения», - сказал глава правительства, обращаясь к парламентариям.

В то же время, ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал парламенту не принимать проект изменений в бюджет в целом, а проголосовать за документ только в первом чтении и внести в него изменения ко второму чтению. Парламентарии, в частности, обращали внимание на недопустимость сокращения финансирования армии и программ по здравоохранению.