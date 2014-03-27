ВР отказалась предотвращать "финансовую катастрофу", анонсированную Яценюком

18:41, 27 марта 2014
Финансы
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Верховная Рада Украины не приняла правительственный законопроект о создании предпосылок для экономического роста.

за это решение проголосовали лишь 189 народных депутатов из 333 / 0629.com.ua

Верховная Рада Украины не приняла правительственный законопроект о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста. 

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали лишь 189 народных депутатов из 333 зарегистрированных в сессионном зале. Количество голосов народных депутатов от Партии регионов и КПУ - 0.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада с третьей попытки включила в повестку дня законопроекты о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине (№4576), а также законопроект о внесении изменений в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2014 год” (№4575).

Выступая в парламенте, премьер Яценюк сразу же заявил, что экономика страны находится в катастрофическом состоянии, уточнив, что общий объем фискального разрыва в Украине в 2014 году составляет 289 млрд грн.

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