ВР отказалась предотвращать "финансовую катастрофу", анонсированную Яценюком

Верховная Рада Украины не приняла правительственный законопроект о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали лишь 189 народных депутатов из 333 зарегистрированных в сессионном зале. Количество голосов народных депутатов от Партии регионов и КПУ - 0.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада с третьей попытки включила в повестку дня законопроекты о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине (№4576), а также законопроект о внесении изменений в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2014 год” (№4575).

Выступая в парламенте, премьер Яценюк сразу же заявил, что экономика страны находится в катастрофическом состоянии, уточнив, что общий объем фискального разрыва в Украине в 2014 году составляет 289 млрд грн.