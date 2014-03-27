Конгресс США одобрил помощь Украине на $1 млрд и санкции против России

Как передает радио «Свобода», тексты законопроектов несколько отличаются; как ожидают, палаты согласуют совместный текст, который можно будет подать на подпись президенту, до конца дня по времени США или уже завтра.

В Сенате документ принимали большинством без подсчета голосов, в Палате представителей, по ее версии, почти в то же время проголосовали 399 конгрессменов, 19 были против.

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При этом из сенатского законопроекта в нынешнем варианте изъяли положение о реформах Международного валютного фонда, которые были в версии, одобренной в предыдущие дни. Администрация президента-демократа Барака Обамы добивалась одобрения этих реформ, чтобы МВФ мог эффективнее помочь Украине. В то же время республиканцы, которые имеют большинство в Палате представителей, давали знать, что там эта реформа не пройдет.

Санкции, предусмотренные законопроектами, должны касаться в первую очередь представителей руководства России, сепаратистской власти Крыма, а также прежних руководителей Украины. Речь идет о запрете на их въезд в США и замораживании их активов на территории США.