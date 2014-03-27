Рада со второй попытки приняла закон об избежании финансовой катастрофы

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 321 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ, а из фракции ПР проголосовал только один народный депутат.

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Министр финансов Украины Александр Шлапак сообщил, что во время консультаций была достигнута договоренность по поводу предложения группы "Экономическое развитие ", что плата за недра в части нефти остается такой же, как сейчас - 39%, а по газовому конденсату будет повышение до 42 % .

Шлапак также сообщил, что в вопросе НДС на операции по экспорту зерна достигнут компромисс - эту норму освобождения от НДС по экспорту зерна и технических культур ввести в том формате, в котором она прописана в сегодняшнем законе, не с 1 января 2014 года, а с 1 октября 2014 года.

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил, что это предложение было от фракции партии "УДАР" и группы "Экономическое развитие".

