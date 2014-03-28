Налоговый кодекс Украины будет действовать в Крыму до конца года

В Крыму налоговый кодекс Украины будет действовать до 31 декабря 2014 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Дмитрий Григоренко в интервью газете "Известия".

"Местное налоговое законодательство будет действовать до 1 января 2015 года, - заявил Григоренко - До этого срока оно будет постепенно изменяться, приближая все свои требования к российскому".

Он уверил, что при этом местные налоговые органы Крыма уже сейчас осуществляют полностью и самостоятельно сбор налогов в бюджет полуострова.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 24 марта на специальном совещании по поддержке социально-экономического положения самопровозглашенной Республики Крым и Севастополя предложил освободить от уплаты налогов на переходный период крымские компании, перешедшие в российскую юрисдикцию.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

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17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством – Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя.