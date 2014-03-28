МВФ: помощь Украине не предусматривает реструктуризацию госдолга

Программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом, разработанная и утвержденная на уровне властей страны и руководства миссии МВФ в Киеве, не предусматривает мер по реструктуризации внешней задолженности, сообщил заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

«Реструктуризация долга – в программе этого нет, мы не обсуждали реструктуризацию долга, но давайте дождемся окончательного текста программы, который будет принят и подписан ориентировочно в апреле», - сказал Мюррей.

При этом он напомнил, что программа сотрудничества МВФ с Украиной представляет собой двухлетний план мер, предусматривающий общий пакет финансовой помощи в 27 млрд долл., из которых вклад МВФ составит порядка 14-18 млрд долл.

«Мы надеемся окончательно подписать программу в апреле, но четкой даты подписания нет. Украинские власти должны выполнить ряд условий, в том числе в части принятия законодательства. Как только Совет директоров одобрит программу, то сразу же будет предоставлен первый транш», - сообщил представитель Фонда.

При этом он отметил, что МВФ не считает Украину «рисковой» страной. «Мы работаем над программой (сотрудничества - УНИАН), над ее выполнением. Мы уверены, что программа сработает, потому что мы видим заинтересованность властей в реализации этой программы», - отметил Мюррей.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с 4 марта и завершила свою работу 27 марта. В результате Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл.

Теперь программу сотрудничества должен одобрить совет директоров фонда, а первый транш может прийти в Украину уже в апреле при условии, что Украина за это время выполнит ряд экономических условий, а именно – стабилизирует экономику, а также продолжит реформирование монетарной политики в части следования гибкому курсу гривни.

Глава НБУ Степан Кубив в комментарии УНИАН отмечал, что меморандум о сотрудничестве в рамках двухлетней программы кредитования экономики Украины будет подписан в Вашингтоне в первой половине апреля.

МВФ является ключевым кредитором экономики Украины, сотрудничество с которым активно возобновилось в конце февраля текущего года с приходом нового Кабинета министров Арсения Яценюка.

Ранее Минфин Украины отмечал, что страна будет обслуживать государственный долг согласно взятым обязательствами и не планирует проводить его реструктуризацию до конца года. Украина должна выплатить по своим внешним обязательствам порядка 10 млрд долл., в том числе МВФ. Пиковые платежи придутся на май, июнь и август.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте). По информации главы правительства Арсения Яценюка, общий объем государственного долга Украины превышает 800 млрд грн и составляет 53% ВВП.

