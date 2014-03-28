Доллар взлетел до 11,50 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 11,2000/11,5000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,3133/0,3217, котировки по евро-гривне ушли вверх – 15,3945/15,8090.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3745/47 (четверг - 1,3761/63).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,1500/11,3000 грн/долл. по сравнению с 11,2000/11,3500 грн/долл. на 12:00.