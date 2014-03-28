Официальный курс доллара достиг исторического максимума

Официальные курсы гривни к иностранным валютам, установленные Национальным банком Украины с 28.03.2014, составляют:

100USD – 1085.0200 UAH ( ! )

100EUR – 1492.7705 UAH ( + )

10RUB – 3.0494 UAH ( + )

С начала месяца официальный курс USD/UAH подорожал на 8.65%, пишет Finance.ua. Также официальный курс USD/UAH с начала года подорожал на 35.75%.

Этот курс USD/UAH является максимальным, устанавливаемый НБУ, предыдущий максимум был зафиксирован 27.03.2014 и составил 10.6721

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 11,2000/11,5000.

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