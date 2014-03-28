Альфа Банк и Дельта Банк хотят спасти Брокбизнесбанк

Менеджмент обоих банков подготовил соответствующие предложения, которые направлены в Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Для принятия решения о разделе активов либо санации Брокбизнесбанка, банкиры просят предоставить данные финансовой отчетности Брока и позволить провести аудит его активов и пассивов. После этого возможно заключение договора с НБУ на управление активами проблемного банка под надзором Фонда гарантирования.

Читайте такжеМинфин не рассматривает национализацию банка КурченкоДельта Банк предлагает НБУ и Фонду гарантирования выделить из Брока "живые" активы и пассивы. "Мы заинтересованы в получении рабочих активов Брокбизнесбанка, которые хотим получить на свой баланс вместе с депозитами физических лиц, которые попадают под компенсации Фонда гарантирования вкладов", - говорит Николай Лагун. По его словам, это позволит с максимальной эффективностью защитить вкладчиков банка и снизить расходы государства на выведение банка с рынка.

В свою очередь Альфа-банк готов взять полный контроль над банком. "Спасение проблемных банков рыночным путем не повлечет за собой дополнительную нагрузку на бюджет страны, который и так требует сокращения расходов. Мы имеем положительный опыт управления приобретенными активами, а также высокий уровень экспертизы и оценки кредитных портфелей. В разные периоды времени нами были приобретены портфели таких банков как «Простофинанс», «Профинбанк» и многих других. Поэтому на собственном примере мы можем заявить, что эффективный собственник может «вытянуть» проблемные активы и при этом не будет просить деньги из госбюджета" - заявил старший советник Альфа-банка Роман Шпек.

Нацбанк отнес Брокбизнесбанк к категори неплатежеспособных банков 28 февраля, тогда же Фонд гарантирования вкладов сообщил о введении временной администрации с 3 марта по 2 июня 2014 года (администратором стал Александр Куреной).

По состоянию на 1 января с.г. Брокбизнесбанк занимал 16 место по размеру активов среди украинских банков. Остатки средств частных клиентов на счетах финучреждения составляли 5,5 млрд. грн., общие остатки средст клиентов - 10,8 млрд. грн. Испытывая проблемы с возвратом средсв вкладчикам, банк в начале февраля получил рефинансирование НБУ в размере 2 млрд. грн. В последствии появилась информация о том, что данные средства были выведены из банка менеджментом Сергея Курченко.

Банкиры считают, что для спасения Брокбизнеса понадобится серьезная программа по привлечению новых клиентов и активная работа с проблемной задолженностью. Если при санации Нацбанк согласится сохранить мораторий на отзыв депозитов до июня, шансы стабилизировать банк есть - похожую процедуру в свое время прошел банк "Надра": постепенное повышение лимитов на снятие средств на фоне успокоения вкладчиков по все стране даже сделали "Надра" лидером по привлечению вкладов.

"Качество кредитного портфеля Брокбизнесбанка, на мой взгляд, не самое хорошее - по моим оценкам, невозвратными являются 55-60% кредитнного портфеля", - говорит предправления УМВБ Анатолий Гулей. Ключевая ценность Брокбизнесбанка для потенциальных санаторов - значительные объемы кредитов, выданных крупным корпоративным клиентам (в частности, АвтоЗАЗу), высокая доля льготных кредитов по низким ставкам, которые могут начать прносить быстрый доход, а также самый значительный капитал в системе - на 1 января более 14,5 млрд. грн. (для сравнения - у Дельта Банка 6 млрд. грн., у Альфы - 4,2 млрд. грн.).

"При этом у Альфы лучше получается рабоатать с корпоративным портфелем кредитов, а у Дельты - с розничным. Поэтому они могут выступить соинветсорами Брока, либо разделить портфель его активов, взяв на себя обязательство по возврату средств вкладчикам", - уверен Гулей.