В Крыму не хотят принимать украинские монеты

Крымское управление Национального банка Украины заявляет, что украинские монеты никто не изымал из оборота на территории Крыма, они обязательны к приему во всех видах платежей, для зачисления на расчетные счета и для переводов.

«Главное управление Национального банка Украины в Автономной Республике Крым обращает внимание на то, что разменные монеты Украины являются действительным платежным средством на территории Автономной Республики Крым и Севастополя и обязательны к приему без ограничений по номинальной стоимости во всех видах платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады и для переводов», - говорится в переданном УНИАН сообщении отдела наличного обращения и кассовых операций ГУ НБУ в Крыму.

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Напомним, в Симферополе жители города начали массово «сбрасывать» мелочь, при этом некоторые продавцы отказываются ее брать. Водители ряда маршруток (цена проезда – 2,75 грн) теперь щедро дают сдачу монетами, в то время как раньше в Крыму всегда требовали при расчете за проезд мелочь, ссылаясь на ее постоянную нехватку.

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В Крыму с этой недели на рынках, в магазинах и кафе начали ставить ценники и цены в двух валютах: гривне и российских рублях. Пенсионерам уже выдают пенсии в рублях.

