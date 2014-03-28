Фонд гарантирования вкладов сменил директора-распорядителя

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц 27 марта назначил Василия Пасечника на должность директора-распорядителя фонда вместо Елены Шаровой, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, Шарова, занимавшая должность с 22 декабря 2011 года, была уволена 26 марта 2014 года по согласию сторон.

Читайте такжеФонд гарантирования обещает вернуть деньги вкладчикам проблемных банков

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 февраля 2014 года составил 8,115 млрд грн, что на 11,27%, или 822 млн грн больше по сравнению с началом 2014 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Читайте такжеБанки Украины за два месяца получили 2,6 млрд гривень убытков

Справка УНИАН. Василий Пасечник с 1993 года работал в НБУ, является соавтором около 20 законопроектов, с 2009 года занимал должность исполнительного директора по вопросам банковского регулирования и наблюдения НБУ, заместитель главы НБУ. В 2010-2011 годах Пасечник уже занимал должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц.