Расследовать незаконный вывод средств из Украины будут международные эксперты

В Украине будут созданы международные группы, которые займутся расследованием уголовных производств, связанных с финансовыми махинациями и выводом незаконно полученных средств за пределы Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов, которое находится на стадии ликвидации.

По данным министерства, такое решение было принято на встрече первого заместителя министра доходов и сборов Игоря Билоуса, курирующего вопросы налоговой, и замминистра Владимира Хоменко, который возглавит службу финансовых расследований, с генеральным директором Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джованни Кесслером.

В ведомстве сообщили, что в состав группы войдут представители правоохранительных органов Украины и специалисты из Европейского Союза.

«Такое скоординированное сотрудничество, оперативный и максимальный обмен информацией вместе с применением успешного европейского опыта будет способствовать скорейшему возвращению в Украину похищенных финансовых ресурсов», - считают в Миндоходов.

По данным министерства, Хоменко сообщил, что ведомство уже имеет перечень конкретных физических лиц, в отношении которых возбуждены уголовные производства. Эти лица объявлены в международный розыск. По словам Хоменко, основной целью деятельности в этом направлении должно стать возвращение государству средств и привлечение к ответственности виновных в их хищении.

Также, по данным пресс-службы, Кесслер поддержал данные антикоррупционные инициативы Миндоходов.

Кроме того, Хоменко и Билоус сообщили, что в рамках борьбы с теневым рынком подакцизных товаров в Украине будет внедрена электронная система контроля производства и оборота подакцизных товаров, которая придет на смену существующим акцизным маркам.

Читайте такжеВ Кабмине обещают предоставить схему устранения коррупции в портах в течение 2 недель

Как сообщал УНИАН, после смены власти в Украине стали известны крупные коррупционные схемы, которые использовали бывшие чиновники. Кроме того, политическая нестабильность в стране повлекла за собой массовый вывод средств из Украины в оффшоры.

Читайте такжеМинюст проверит на коррупцию государственные исполнительную и регистрационную службы

Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Миндоходов, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенную службы Минфину. Куратором налоговой службы стал Игорь Билоус, таможенной - Виталий Науменко, а службы финансовых расследований, созданной вместо налоговой милиции, Владимир Хоменко.