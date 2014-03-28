Украинцы за год перевели из-за рубежа $8,5 млрд

Украинцы в 2013 году перевели из-за рубежа 8,5 млрд долл. США, что на 13,4% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, начиная с 2010 года население для частных переводов денежных средств все чаще пользуется услугами международных платежных систем. Если в 2008-2009 годах через международные системы проходила треть объемов переводов в Украину, то в 2011 году их доля выросла до 40%, а в 2013 году достигла 47,8%.

«В частности, через международные платежные системы в прошлом году в Украину поступило 4,01 млрд долларов США частных денежных переводов, через корсчета банков — 3,3 млрд долларов США, а по неформальным каналам, то есть путем передачи наличных или материальных ценностей от одного домохозяйства другим, — 1,16 млрд долларов США», - говорится в сообщении.

Основными источниками частных переводов были оплата труда (без учета налогов и расходов в стране пребывания) - в сумме 5,65 млрд долл. и частные трансферты - в сумме 2,89 млрд долл.

Больше всего средств украинцы перевели из стран СНД — 40,3%, среди других стран наибольшие объемы средств поступили из США — 8,7% и Германии — 5,6%. В целом из стран ЕС в Украину за 2013 год поступило 2,3 млрд долл., или 30,8%, что на 0,8% больше, чем за 2012 год.

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине объемы частных денежных переводов из-за границы увеличились на 7,2% - до 7,5 млрд долл.