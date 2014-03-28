Первый транш кредита от МВФ может составить $3 млрд

Объем первого транша кредита Украине от Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества stand-by может составить около 3 млрд долл., половина из которых пойдет на пополнение резервов Нацбанка, а половина – в госбюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«У нас пока нет четкой договоренности с МВФ, и мы можем говорить только об обещаниях в драфте, - сказал Шлапак. – Они (Фонд – УНИАН) готовы сегодня говорить о первом транше около 3 млрд долл. Если мы договоримся, половина их (средств – УНИАН) пойдет в Нацбанк, половина – в бюджет».

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По словам министра, средства будут предоставлены сразу же, как только Фонд увидит и оценит экономические преобразования в Украине. «Это (предоставление средств – УНИАН) будет тогда, когда они поймут, что мы в достаточной степени выполнили шаги реформ», - сказал министр.

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