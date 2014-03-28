Минфин обещает доллар по 10,5 гривень

Министерство финансов Украины прогнозирует среднегодовой курс гривни к доллару по итогам 2014 года на уровне 10,5 грн за доллар, сообщил журналистам министр финансов Александр Шлапак.

«Я уверен, что у нас будет достаточно средств для того, чтобы создать соответствующую финансовую подушку и удержать доллар на уровне… 10,5 грн до конца года», - сказал Шлапак, допустив, что в течение года курс может колебаться вокруг прогнозной отметки.

При этом Шлапак уточнил, что ключевым условием сохранения такого прогноза станет предоставление Украине средств от Международного валютного фонда.

«Как только мы получим первый транш от МВФ, у нас будет серьезный партнер, который докажет нашу платежеспособность, поскольку любой донор, который сюда приезжает, будь-то Еврокомиссия или Всемирный банк, говорит только об одном – мы готовы предоставлять средства в том случае, если такой макроэкономический эксперт, как МВФ, подтвердит вашу платежеспособность», - сказал Шлапак.

Кроме того, согласно прогнозу министра, наличие средств от МВФ позволит нарастить резервы Национального банка. «Если мы получим достаточно хороший ресурс от МВФ, получим ресурс от других структур, у Нацбанка будет возможность пополнить резервы. Они сами посчитают насколько, но то, что они будут расти, – это реальная вещь», – подчеркнул министр.