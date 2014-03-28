Доллар на закрытии межбанка установился на 11,30 грн

В пятницу, 28 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,5000, к 12:00 сузился спрэд до 11,2500/11,3500. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 11,2000/11,3000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,3945/15,8090, к 12:00 цены составили 15,4285/15,5720. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 15,4050/15,5485.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3133/0,3217, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3144/0,3172. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3133/0,3175. В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7275 (+0.0925).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3705/1,3755.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,1500/11,3000 грн/долл. по сравнению с 11,2000/11,3500 грн/долл. на 12:00.