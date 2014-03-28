Шлапак рассказал, как будут взимать налог с процентов по депозитам

Налогообложение пассивных доходов, новые нормы которого были приняты парламентом вчера, 27 марта, предусматривает налогообложение всех доходов, помимо зарплаты, которые получают граждане Украины, включая проценты по депозитам, сообщил журналистам министр финансов Александр Шлапак.

Однако, по словам министра, под такое налогообложение попадают только проценты по депозитам, объем которых превышает 100 тыс. грн.

«Пассивные доходы – это проценты по депозитам, по облигациям, дивиденды, роялти, и сюда же входят доходы по аренде недвижимости. Они будут облагаться налогом один раз в год по итогам всего года на всю сумму, - пояснил министр. – Те, кто получает доходы со всех пассивных источников, включая проценты по депозитам, в объеме от 20 тыс. грн и до 236 тыс. грн, должны будут уплатить налог по ставке 15%».

По словам министра, доходы от 236 тыс. грн до 1 млн будут облагаться общим налогом по ставке 20%, свыше 1 млн грн – по ставке 25%.

«Чтобы получить доход по депозитам в объеме более 20 тыс. грн, нужно иметь депозит более 100 тыс. грн. То есть, мы приняли то, что и предлагали: мы начинаем налогообложение для людей, которые имеют депозиты от 100 тыс. грн и более. Таких людей у нас 1,3% населения - порядка 300 тыс. человек», - подчеркнул министр.

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При этом он обратил внимание, что общий пассивный доход должен быть отражен гражданином в его декларации о доходах.