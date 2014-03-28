Срок приема заявок от инвесторов банка «Форум» продлен на 10 дней
Два потенциальных инвестора уже подали заявки.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок приема заявок от потенциальных инвесторов банка "Форум", который истекает сегодня, на 10 дней.
Об этом сообщил в ходе Всеукраинского собрания вкладчиков и клиентов банка «Форум» исполнительный директор-распорядитель фонда Василий Пасичник.
«Дирекция фонда продлила срок приема заявок на 10 дней», - сказал директор фонда.
По его словам, фонд уже получил две заявки от потенциальных инвесторов банка «Форум».
В свою очередь, глава Нацбанка Степан Кубив сообщил о ведении переговоров с тремя инвесторами банка, двое из которых находятся за пределами Украины.
По словам основного акционера банка Вадима Новинского, он также готов участвовать в конкурсе инвесторов банка.
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“Мы будем участвовать в конкурсе среди инвесторов. Все, что здесь было сказано, что мы готовы 1,1 млрд грн внести в банк, мы это сделаем”, - сказал Новинский.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 марта ввел временные администрации в банки «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании этих банков неплатежеспособными.
По состоянию на 1 марта банк «Форум» накопил 6,034 млрд грн убытка.
Фонд оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам за счет средств фонда, в 3,042 млрд грн, что составляет 57,59% общего объема средств физлиц в банке по данным отчетности.
Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.
В 2013 году банк «Форум» получил 976,146 млн грн убытка, в то время как за 2012 год прибыль банка составила 4,284 млн грн прибыли.