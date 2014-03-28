Зарубежные посылки дороже 150 евро будут облагаться налогом

Соответствующие изменения содержатся в законопроекте №4576 “О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине”, принятом парламентом 27 марта.

«Не являются объектом налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро: в несопровождаемом багаже: в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях; в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях», - говорится в законе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 27 марта приняла Закон “О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине”. За данное решение проголосовали 246 из 321 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

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