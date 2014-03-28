Fitch: Деньги МВФ значительно снизят риск неуплаты долга Украиной, но это - не панацея

Договоренность по программе сотрудничества stand-by между Украиной и Международным валютным фондом является позитивным шагом, однако она не снимает основных вызовов, стоящих перед украинской экономикой.

Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch Ratings, опубликованном на корпоративном сайте.

«Объявление о достижении договоренности по программе stand-by позитивно для кредитной истории Украины, предоставляет доступ к внешнему финансированию и одновременно оговаривает возможности реформ для сбалансирования экономики и сокращения дефицитов, - говорится в комментарии. – Но при этом сохраняются существенные геополитические риски в регионе и вероятность дальнейшего усиления конфликта в Крыму. Кроме того, ранее допущенные неудачи в непопулярных структурных реформах уже приводили к блокированию программ сотрудничества Украины и МВФ, а нынешние реформы - это долгосрочный процесс».

В Fitch также напомнили, что серьезные кредитные риски сохраняются в силу низкого суверенного рейтинга Украины, который на текущий момент находится на уровне «ССС».

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В то же время в агентстве ожидают, что достигнутые договоренности между Украиной и МВФ могут быть одобрены Советом директоров фонда и документально оформлены в апреле. Тогда же придет первый транш средств.

«Украина нуждается во внешнем финансирование, и потому получение транша от МВФ, наряду с финансовой помощью их других источников, включая ЕС, сможет значительно снизить риск неуплаты долговых обязательств, пик которых приходится на май и июнь», - подчеркивается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Украины заявил, что первый транш кредита от Международного валютного фонда может составить 3 млрд долл.

Вчера, 27 марта, Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. В целом программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет.

МВФ является ключевым кредитором экономики Украины, сотрудничество с которым активно возобновилось после трехлетнего перерыва в конце февраля текущего года с приходом нового Кабинета министров Арсения Яценюка.