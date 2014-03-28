Попавший под санкции США банк "Россия" будет работать только с рублем

Банк "Россия", попавший вместе со своим крупнейшим акционером под санкции США, отказался от работы с иностранными банками и валютой, провозгласив рубль единственной расчетной единицей.

"В целях защиты клиентов банка от недобросовестных действий иностранных финансовых институтов АБ "Россия" принято решение о работе исключительно на внутрироссийском рынке и только с одной валютой - национальной валютой Российской Федерации - рубль", - сообщил банк "Россия" в пятницу, передает Reuters.

Банк "Россия" обещает, что закрытие корреспондентских счетов в американских банках и прекращение работы с иностранными финансовыми организациями не отразятся на выполнении обязательств перед клиентами и партнерами.

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Как сообщал УНИАН, 20 марта Министерство финансов США опубликовало список росиян, в отношении которых введены экономические санкции. Санкционный список включает в себя 20 человек, среди которых близкие к Путину бизнесмены, высокопоставленные сотрудники администрации Кремля и банк «Россия».

После этого международные платежные системы Visa и MasterCard заморозили операции по картам банка «Россия».