Суд вернул лицензию компании ММСИС

27 марта 2014 года Высший административный суд Украины принял решение, которым отменил решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о лишении лицензии торговца ценными бумагами - компании "ММСИС ИНВЕСТМЕНТС". Кроме этого, суд признал противоправными действия НКЦБФР.

Судебное решение вступило в силу с момента его оглашения.

Это громкое дело началось более года назад, когда компанию ММСИС обвинили в нарушении закона о рекламе со слоганом "100% годовых - это реально". Результатом этого стало исключение компании из Ассоциации украинских фондовых торговцев (АУФТ) и лишение ее лицензии на торговлю ценными бумагами.

Директор компании "ММСИС ИНВЕСТМЕНТС" Анатолий Кашкин считает, что данное судебное решение не только вернет компании позиции на украинском фондовом рынке, но и даст возможность сделать серьезный рывок вперед.

Следующим шагом компании ММСИС Анатолий Кашкин назвал техническую реализацию возобновления работы компании и нейтрализацию пиар-информации, распространенной ранее в СМИ из-за обвинений в отношении компании: "Сейчас для нас стоит главная задача технического возобновления работы компании и выработки стратегии взаимодействия с НКЦБФР и другими участниками рынка, чтобы вместе работать над развитием экономики Украины. Хотя мы знаем, что весь шум вокруг нашей компании был поднят конкурентами и санкции против нас были больше надуманными, однако мы решили оставить это в прошлом и сконцентрироваться на будущем, а не на сведении счетов. Тем не менее мы приняли решение провести полноценную работу со СМИ, направленную на удаление и опровержение незаконных материалов, которые были опубликованы против нашей компании ранее".