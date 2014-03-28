НБУ изучает возможность конвертации депозитов проблемных банков в их акции

Национальный банк Украины рассматривает вопрос о внесении изменений в законодательство с целью формирования правовых условий для конвертации депозитов проблемных банков в акции таких финучреждений.

Об этом в ходе Всеукраинского собрания вкладчиков и клиентов банка "Форум" сообщил глава Нацбанка Степан Кубив.

По его словам, соответствующие законодательные изменения могут быть внесены в течение трех месяцев, если инициатива получит поддержку на экспертном уровне.

Читайте такжеСрок приема заявок от инвесторов банка «Форум» продлен на 10 дней

“Для этого необходимо написание закона, консультации, заключение экспертизы, заседание комитета по вопросам финансов и банковской деятельности”, - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временные администрации 17 января – в банке «Даниэль», 3 марта — в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», 14 марта — в банках “Форум” и “Меркурий”.